Б орис Димитров вкара скъпоценния гол от дузпа в 6-ата минута и Монтана спечели с 1:0 като домакин срещу Добруджа дербито на новаците, с който се откри 7-ия кръг на Първа лига.

Успехът бе втори пореден за тима от Северозапада и за дошлия на „Огоста” преди 3 мача треньор Анатоли Нанков. За Боби Димитров попадението пък бе трето последователно в 3 срещи.

Двата тима завършиха в намалени състави, след като червени картони получиха Кристофър Ачемпонг (Монтана) в 45+4 и Андриан Димитров (Добруджа) в 85-ата минута.