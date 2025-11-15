Г ероят от САЩ'94 Емил Кременлиев разкри пред „Мач Телеграф“ очакванията си за срещите на националите ни с Турция и Грузия. „Иска ми се да видим един добър футбол от България. В последно време доста се разочаровахме. Много негативизъм се насъбра. Трябва да потърсим и малко оптимизъм. Дори и да е по-умерен. България попадна в, може би, най-тежката група. По-трудно едва ли можеше да бъде. Турция е отбор, който в последните години просперира много. За Испания няма нужда да говорим. Те са европейски шампион. Паднахме се и с отбор като Грузия, който уж е от нашата черга, но като погледнем играчите им можем да кажем, че те имат едно изключително силно поколение. Притежават футболисти, които играят в Топ 5 на първенствата в Европа. И не са един или двама. Това, донякъде, може да послужи за оправдание на тези неприятни загуби, които се получиха. Каквото и да си говорим - не можем да надскочим себе си. Трябва да си знаем мястото. С оглед на резултатите до момента - няма какво да очакваме толкова в предстоящите два мача. Единствено може да градим отбор за бъдещето. Тогава може да се надяваме и на по-добър жребий и повече късмет. Трябва да се надяваме".

Още от изказването вижте в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX