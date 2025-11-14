С елекционерът на Турция Винченцо Монтела бе джентълмен преди сблъсъка с България. Той коментира предстоящия мач утре.

"При какъв резултат бихме се извинили пак, както в София? Не се извинихме за резултата в София, а за това, че при шестия гол беше прекалена радостта. Утре излизаме срещу силен отбор, имате високи футболисти. В София през първото полувреме нямахме успех, но през второто вече победихме. Дали мислим за срещата с Испания? Искаме да бъдем търпеливи, няма да бързаме, играем срещу силен отбор, както казах. Утрешният мач няма да е тренировка, той е важен".

"Трябват ни точки, ще се борим. Не подценяваме българския състав по никакъв случай, трябва ни победа. Скандалът със залаганията в турския футбол ли? Повече случаи в тотоскандала са се случили с откраднати лични данни от футболистите, повече са в долните дивизии. Трябва да направим така, че футболистите да са наясно, че не бива да се занимават с тези неща. Ние носим отговорност за това", каза легендарният голмайстор на Рома.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX