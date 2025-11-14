Х алфът на България - Андриан Краев, говори на официалната си пресконференция преди гостуването на Турция в световните квалификации. Двубоят в Бурса е утре, 15 ноември, от 19:00 часа българско време. „Преди една година вкарах първия си гол за националния отбор. Надявам се утре да постигнем добър резултат с добра игра. В отбора има качества, но трябва да излезем от тази ситуация. Най-вече се гледа резултата. Надявам се утре да постигнем добър резултат, ако можем да вкараме и гол“, започна Андриан Краев.

„Когато се натрупа една такава серия от вече не знам колко мача, мисля, че последната победа е миналата година, когато вкарах гол. На никого не е приятно, всеки трябва да поеме персонална отговорност, трябва и да се сбием, макар че футболът вече не е само борба. Искаме да постигнем добри резултати и да спрем да падаме“, продължи халфът.

„Тежи, но и ние искаме да излезем от тази ситуация, на никой не му е приятно. На нас се е паднало да сме в това време. Като няма резултати, започваме да се оглеждаме във всичко. Когато има резултати, не ни правят впечатление някои неща. Трябва и малко късмет, защото тази група е може би най-тежката, която можеше да се падне. Трябва да сме задружни, за да излезем от тази ситуация“, каза още Анди Краев.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX