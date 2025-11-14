С лед две години на дебати, ръководството на МЛС, взе едно от най-значимите решения в историята си, променяйки формата си. От 2027 година футболната надпревара на САЩ и Канада ще се синхронизира с големите европейски първенства и ще промени календара си на есен – пролет. От създаването си до днес, МЛС се провежда във формат пролет – есен.

„Промяната на календара е едно от най-важните решения в нашата история. Синхронизирането на нашия график с водещите световни лиги ще засили глобалната конкурентоспособност на нашите клубове, ще създаде по-добри възможности на трансферния пазар. Това бележи началото на нова ера за нашата лига и за футбола в Северна Америка“, сподели Дон Гарбър от МЛС.

Преди официалния преход, през 2027 г. ще се изиграе съкратен преходен сезон от февруари до май, който ще включва 14 мача в редовния сезон, плейофи и финал за Купата на МЛС. Сезон 2027/2028 ще започне в средата или края на юли 2027 г. и ще приключи с плейофите и финала за Купата на МЛС през май 2028 г, обявиха още от организацията.

