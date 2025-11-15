Н ай-добрият български скиор Алберт Попов и талантливият Калин Златков ще открият сезона в Световната купа по ски-алпийски дисциплини с участие в слалома в Леви (Финландия) в неделя.

Любопитното е, че състезанието ще се проведе върху рециклиран сняг. Въпреки че финландците са известни с отглеждането на елени, може би по-изненадващо е, че те са усвоили и изкуството на отглеждането на сняг. Склоновете на Леви вече са покрити с естествена снежна покривка. Домакините обаче са готови за всякакви капризи на времето. Всяка пролет, преди размразяването, снегът се трупа в огромни складови помещения и се покрива с геотекстилни одеяла и специален изолационен материал, за да се предотврати топенето му през лятото, което означава, че 70% от обработения сняг оцелява. След това, през октомври, преди да замръзне твърде силно, той се избутва обратно по склоновете, за да се образува основата на ски пистите, които ще се използват през уикенда.

„Зимата може да дойде по всяко време от началото на октомври до средата на ноември тук“, сподели пред „Ройтерс” Марко Мустонен, търговски директор на ски курорта Леви.

„Без сняг, един ски курорт не работи, така че за да сме сигурни, че сме готови за състезанието от Световната купа, решихме преди 10 години да съберем около 15 000 кубически метра сняг“, добавяйки, че тази година количеството вече е 300 000.

„Това означава, че можем да изградим базата и да обезопасим пистата. Всяка година се справяме по-добре с намаляването на загубата на сняг.“ Леви е инвестирал сериозно в най-новите и енергийно ефективни системи за производство на сняг, но вместо да се налага да започва от нулата всяка година, Мустонен казва, че повторното използване на снега от предходната година намалява потреблението на енергия и вода, като и двете могат да бъдат високи в производството на изкуствен сняг.

„В момента в Леви вали сняг, но може да се каже, че основата на пистата през уикенда ще бъде изградена с помощта на 100% рециклиран сняг, който е бил направен или паднал миналата година. Всъщност може дори да е на няколко години.“