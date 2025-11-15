БОГОМИЛ РУСЕВ

Тази вечер от 19:00 часа нашият национален тим излиза в пореден труден мач – срещу Турция на стадион „Ататюрк Спор Комплекси Матлъ“ в Бурса. Както вече писахме, това е съоръжение за много пари, което е под формата на крокодил. За огромно съжаление вече изпитахме силата на това турско поколение в София, където преди малко повече от месец югоизточните ни съседи буквално ни смазаха с 1:6. Ясно е, че и сега играчите на Винченцо Монтела, който тогава ни се извини за погрома, няма да ни жалят и пред нашата врата ще се извие истинска вихрушка.

Селекционерът Александър Димитров отново няма да може да използва някои от опитните играчи, като заради травми отпаднаха Антон Недялков и Радослав Кирилов, а тяхната съдба имаха още Петко Христов и Станислав Иванов. Всичко това показва ясно, че и днес младите ще трябва да вадят кестните от огъня. Дали ще могат да го направят? Трудно е да си представим, че няма да загубим. Пред Димитров има един много голям проблем – кой ще е вратар. Всичко тръгна от скандала със Светослав Вуцов, който го извади от списъка за последните 2 срещи от световните квалификации. Няма ги и другите двама повикани стражи от предишния цикъл – Димитър Шейтанов и Пламен Илиев. Така се наложи да бъдат привиквани под знамената чакащите дебют Димитър Евтимов и Алекс Божев. Най-логично изглежда под рамката да застане Димитър Митов, защото просто има най-много мачове за България – 12. Но пък той не е в най-добрата си форма и носи вина поне за два от шестте гола на Турция на „Васил Левски“ през октомври. От друга страна обаче не изглежда логично да пуснеш вратаря на Ботев Вр срещу звездите на Турция – Гюлер, Йълдъз и Чалханоглу. Просто това са два свята, в колкото и добра форма да се намира доскорошният страж на ЦСКА. Иначе е ясно, че Алекс Божев, който е част от втория отбор на Славия Прага, по-скоро ще запълва бройката.

