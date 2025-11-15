Х алфът на националния отбор Филип Кръстев заяви, че от години играчите излизат смачкани.

"Днес създадохме повече положения, отколкото в последните няколко мача. Това беше плод на нашето самочувствие. Показахме, че можем да играем футбол. Повярваме ли си - представянето ни ще се подобри. Във футбола и държавата това е проблем. Ние от много години излизаме страшно смачкани. Това трябва да се промени и изкорени. Хората, които ни критикуват, не са по-различни от нас. В момента не сме на нивото, на което трябва да бъдем. Докато манталитетът на всички в държавата не се промени, нищо няма да се промени“, каза Кръстев.

Според него националният тим е продукт на държавата.

„Присъда е към всички българи. Ние сме продукт на държавата. Не сме по-различни от хората пред телевизорите. Когато ни се подиграват и ставаме за смях, цялата държава става за смях. Тези неща трябва да се променят, за да тръгне всичко нагоре. Дай Боже след няколко години да имаме отбор, който да постига резултати. За да дойдат резултатите обаче, трябва да започнем да играем футбол. Днес играхме футбол през второто полувреме“, каза Кръстев.