През този сезон в халфовата линия на Левски започна да се откроява едно име – Гашпер Търдин. Словенецът успя да намери себе си и да се превърне в един от най-важните играчи на „сините“. Може и да не блести с финтове, но пък е до всеки един, който има нужда от помощ на терена. Той се съгласи за говори за представянето на тима в Европа, както и за това, което предстои на „сините“ пред „Мач Телеграф“.

- Ще успее ли Левски да възстанови силите си след паузата за националните отбори?

- Имаме наистина много добър състав и отбор. Смятам, че се справихме добре през тези 14 мача, които изиграхме досега. Особено в Европа, където имахме доста тежки съперници. До един те бяха трудни. Съумяхме обаче да се да се представим добре и в българското първенство покрай тези двубои. Сега ще вървим мач за мач. Искаме да спечелим всеки един от тези, които ни предстоят. После ще видим къде ще ни изведе това накрая.

- Сега обаче ви предстои нов сериозен маратон в България – 5 мача до края на септември.

- Да. Знаем това, както и важността на тези двубои. Но имаме голяма група от хора. Всеки един може да влезе и да играе, когато някой се умори. Най-важното е във всеки един от тези мачове да гоним докрай победата. И аз смятам, че ще подредим нещата така, че да се случи това, което искаме.

- Ще ви липсва ли Европа?

- Тези 2 месеца бяха доста трудни, но пък бяха много хубави. Наслаждавахме се да играем през 3 дни. Пътувахме много. Имахме мач в София, после навън. Имаше и умора, но се радвахме, че сме част от това. Атмосферата по време на домакинските ни мачове бе невероятна. Нашите фенове са страхотни. Подкрепят ни навсякъде където играем. А това значи много за нас.

- Кой от мачовете в Европа бе най-труден?

- Всеки един от тези двубои бе доста различен. Но най-трудният бе с АЗ Алкмаар. Не казвам, че и другите бяха леки, но холандците имат много добър отбор.

- Имаше обаче и мнения, че АЗ не може да се мери с Брага и сте длъжни, едва ли не, да отстраните този отбор.

- Да, реално Брага също е много добър отбор. И двата тима обаче имат доста различни стилове на игра. Затова и срещу Брага показахме друго лице. Не мога да си го обясня това, което се случи, но не смятам, че сме играли слабо и срещу АЗ. Просто те наказваха всяка наша грешка. Бъркаш и гол. Трябва да си на много високо ниво, за да не допуснеш нито една. Иначе те наказват веднага.

- Значи подкрепяте другото мнение, което се изказва, че тези резултати, които се получиха с АЗ, не отговарят на реалното лице на Левски?

- Да, просто в тези мачове малките детайли, както се казва, изиграха ключова роля. Особено във втората среща. Там имахме много лоши 10 минути, в които ни вкараха 2 гола. Именно тези 10 минути бяха много важни за нас. Сега обаче нищо не може да се направи. Може само да ни служат като урок, за да се подобрим за бъдещето.

- С какво тези мачове ще ви помогнат в България?

- Със сигурност с много неща. Всеки един от мачовете, които изиграхме в Европа, ще ни бъде от голяма полза тук. Всеки един от нас иска отново да попадне в европейските турнири, а това е важно и за Левски като клуб. Но – стъпка по стъпка.

- Вече имахте един важен тест след Европа и успяхте да го вземете - победата с 2:1 над ЦСКА 1948.

- След отпадането от АЗ бе много важно да покажем, че вече сме насочени на 100% в българското първенство. И искаме да печелим! Знаехме, че този мач няма да бъде лек. През второто полувреме те ни пресираха добре, но най-важното бе, че ние спечелихме. Прибавихме още 3 точки.

- Изпусна обаче да отбележиш първи гол за Левски, а имаше 2 възможности?

- Продължавам да чакам. Но съм спокоен. Знам, че ще се случи. Освен това не съм голмайстор, макар че е хубаво, когато отбележиш гол. По-важното за мен е да печелим мачовете. Отборът да играе добре и да трупаме точки.

- Майкон чака около година и половина за първото си попадение.

- Да, но пък вижте какъв гол вкара. Луда работа, изумително изпълнение!

- Веднага този гол бе определен като бразилска магия.

- Да, но Майкон е наистина много добър футболист. Подобри много играта си, откакто съм тук. Смятам, че има много голям потенциал.

- През зимата, когато подписахте с Левски, се говореше, че към вас има интерес и от страна на словенските грандове. Защо избрахте България?

- Не. Истината е, че не са ме търсили нито от Целие, нито от Марибор или Олимпия. Нито преди да дойда тук, нито сега. Когато разбрах, че Левски ме иска - бързо реших да дойда в България. Знаех, че това е голям клуб, с история. Отначало не ми бе лесно. Трябваше да свикна с обстановката в България, в Левски, местното първенство. Но смятам, че успях да подобря доста неща през тези месеци, откакто съм тук. Разбира се, ще продължа да работя в тази посока и да се развивам. Сега обаче се чувствам много щастлив в Левски.

- Каква е най-голямата разлика между футбола, който се играе в България и този в Словения?

- Тук в лигата има 16 отбора. Играеш срещу много повече тимове. В Словения са само 10. Излизаме по четири пъти един срещу друг. И знаеш всичко за останалите. Как играят, всичко. Тук нещата са много по-различни. Пътува се по 4-5 часа с автобус за мачовете. Всяко гостуване е трудно, защото всеки иска да се покаже срещу Левски. И дава над 100% от себе си в тези мачове. Българското първенство е малко по-добро от това в Словения. Истината обаче е, че си обичам и словенското. Продължавам да го следя и да гледам мачовете. Разбира се, не пропускам и тези в България.

- Може ли българското първенство да ви изведе до националния отбор на Словения?

- Това е една от мечтите ми. Но, както вече ви казах - трябва да подобря доста неща в играта си. Трябва във всеки един мач да се представям силно и тогава, може би, един ден ще получа повиквателна от Словения. Истината е, че имаме много добри играчи, които са част от елитни клубове в Европа, за да мога да се наредя до тях, то силните ми мачове трябва да са константа. Не може да си добър само един месец или два, трябва цяла година да е така.

- Феновете на Левски обаче започнаха да ценят това, че 90 минути не спирате да тичате и да сте навсякъде по терена.

- Опитвам се да давам всичко от себе си. Това е моят стил. Винаги да съм на 100%. Обичам и феновете ни. Във всеки един мач има много хора по трибуните. И това ми харесва. Хубаво е, когато играеш футбол, да има и кой да те гледа. Да усещаш подкрепата на феновете. Иначе това съм аз. Искам да спечеля всяко единоборство, всяка топка.

- Не е ли трудно обаче да си играч на Левски и на всеки ъгъл да те разпознават и дърпат?

- Не, хубаво е. Казват ми: „Само Левски!“. Поздравяват ме. Обичам тези неща. Това също е една от големите разлики между Словения и България.

- Какви са личните ти амбиции и тези на Левски?

- Да сме на 100% във всеки мач, защото знаем, че всички двубои ще бъдат много трудни. Искаме да печелим. И ще го правим седмица след седмица. А за себе си е ясно – да се подобрявам и да помагам на Левски да побеждава.

- Имаше ли обаче хора, които ви казваха: не ходи там, защото Олимпия би този отбор два пъти, Марибор също ги отстрани?

- Не. Всички в Словения знаят какъв клуб е Левски. Никой не говори такива неща за него, защото знаят какви усилия са вложили в тези мачове от Олимпия, Марибор. Затова смятам, че направих един добър избор.

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

