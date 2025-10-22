Б отев Пд официално обяви, че от 17 ноември ще има нов треньор, чието име вече бе разкрито от „Мач Телеграф“ преди няколко дни – Димитър Димитров. Определено с назначението на Херо на „Колежа“ показват, че имат повече от сериозни амбиции. Да, предвид тежкото наследство от предишното ръководство и близо 13-те милиона лева, които трябва да бъдат платени, този сезон ще е преходен и по-скоро Европа изглежда трудно постижима. Особено през първенството. Но пък в Ботев Пд гледат в бъдещето и именно заради това назначават Димитър Димитров. Защото тук говорим за треньор, който няма да стабилизира отбора за кратко и да си стегне багажа. Херо е човек, който ще може да изгради основи на един силен и бъдещ Ботев Пд. И дори след 2-3 години той вече да не е треньор, неговият наследник ще може да бере плодовете от работата на бургаския специалист.

Има няколко треньори в българския футбол, които ако стоят безработни и за секунда, то това нанася сериозни щети на играта у нас. В това число влизат Станимир Стоилов, Димитър Димитров и Стойчо Младенов. Да, имаме и други добри специалисти, но тези трима човека са се доказали през годините и в различни времена, че за тях футболът е отворена книга. И най-хубавото нещо в назначението на Херо в Ботев Пд, е че шампионът на България с Литекс, Левски и Лудогорец, отново се връща в играта. Да, бургазлията е вече на 66 години, но определено има още много какво да даде на родния футбол. Не бива да забравяме, че 80-годишният Мирча Луческу в момента води националния тим на Румъния, а до миналата година 74-годишният Клаудио Раниери бе начело на Рома. Така, че не бива да отписваме един от най-добрите български треньори само заради възрастта му.

Любопитно е, че Херо вече е бил в Ботев Пд. Това се случи преди повече от 11 години, когато беше назначен за спортен директор. След като обаче Станимир Стоилов напусна, и бургазлията си тръгна от Коматево. След едва 3 седмици... Така, че определено Димитър Димитров има работа за довършване в Ботев Пд.

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ

Още четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX