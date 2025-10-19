„Много добри първи 45 минути за нас и много слаби втори 45 минути. Необяснимо е защо дадохме инициативата на домакините. Футболистите подходиха по-различен начин през второто полувреме, падна интензитетът и динамиката в играта, без да сме давали такива указания.

Предпочитам да постигнем 10 такива трудни победи и да излезем от дупката, в която се намираме”, заяви треньорът Христо Янев след първата победа в официален мач за третия си престой начело на ЦСКА – 1:0 над Добруджа в Добрич.

„Трябва да променим мисленето на футболистите. Качествата, които имаме трябва да ги защитаваме с работата през седмицата.

В мое лице отборът има пълна подкрепа, трябва да превърна отбора в отбор, който се бие. Като технически качества, всеки футболист разполага с такива. Трябва да намерим начин да ги използват пълноценни в мача, в тях се чете нерешителност, а ние трябва да променим това“, завърши известният с прозвището Джуджето 46-годишен спец от Казанлък.