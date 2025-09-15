И лиан Илиев е един от треньорите с най-голям стаж в Първа лига, но днес за пръв път ще се изправи в официален мач срещу един от отборите, които се смятат за традиционни съперници на Черно море. И това е Добруджа. Колкото и шокиращо да звучи. Защото едва ли има подготовка или пауза, в която „моряците“ да не играли контрола със „златисто-зелените“. Добруджа обаче бе цели 22 години извън елита и затова убягваше от полезрението на Илиев. Така тимът от Добрич ще бъде под номер 51 от родните клубове, които са заставали на пътя на Илиан Илиев. Интересното е, че до този момент той е успял да запише една или повече победи срещу 49 от тях. Има един отбор, който успя да му се опълчи да да му развали статистиката. И това е Локомотив ГО.

Интересното е, че той губи от „железничарите“ като треньор на друг Локомотив – този от Пловдив. На 17 октомври 2016 година „смърфовете“ загубиха с 1:2 при гостуването си в Горна. Илиан има по 1 мач срещу още девет други тимове, но е успявал да се справи с тях. Добрата новина за него е, че статистиката повелява Черно море да побеждава у дома срещу Добруджа в Първа лига. „Златисто-зелените“ могат да се похвалят само с две равенства на „Тича“. Разбира се, реми днес няма да се хареса на Илиан Илиев, защото ще има още един отбор, който ще му се изплъзне. А и „моряците“ ще загубят доста ценни точки.

Още четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX