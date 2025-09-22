Днешното гостуване на Черно море на Арда в Стара Загора ще влезе в историята на българския футбол. Предводителят на „моряците” Илиан Илиев ще запише своя мач номер 491 като треньор в Първа лига. С това той стъпва на върха във Вечната ранглиста и ще се изравни там с друго много голямо име в професията - Димитър Димитров. Херо, който за последно води в българския футболен елит Спартак Вн през пролетта на 2023 година, натрупа своите 491 мача в с тимовете на Нефтохимик (123 мача начело на „шейховете” в периодите 1994-1997 и 2003/04), 30 с Литекс, 15 с Левски, 26 с Велбъжд Кн, 62 с Локомотив Пд, 143 с Черноморец, 32 с Лудогорец, 43 с Берое и накрая последните 17 със Спартак Вн. Или иначе казано общо с 10 клуба. При Илиан Илиев водените тимове са двойно по-малко – едва 5. В три от тях се задържа доста кратко – по-малко от година. Става дума за Левски където изкара 21 мача през 2012/13, Локомотив Пд – 23 мача през календарната 2016-а и Верея, където престоят му продължи 20 мача през есента на 2017-а. Огромният брой от досегашните си 490 мача като треньор варненцът записа за родния си Черно море – 305 мача, от които 45 през сезон 2004/05 и есента на 2005-а, а всички останали навъртя от началото на 2018-а насам. Другият клуба в който бе дълго време е Берое, като начело на заралии има 121 мача в Първа лига.

С тях спечели и единствения си трофей в кариерата до момента – Купата на България през 2010 година. Тогава Берое победи на финала в Ловеч водения от Петър Хубчев Черноморец-Поморие с 1:0. А родния си тим Черно море, Илиан Илиев води без прекъсване вече над 7 години и половина и е най-дълго задържалият се треньор на поста си в България през 21-и век.

Като процент спечелени точки най-силно Илиан Илиев се представи с Локомотив Пд през пролетта на 2016 година. Тогава с него „смърфовете” записаха 9 победи, 2 ремита и 2 загуби. Събраха 29 точки от 36 възможни, което възлиза на 74,36%. Тогава изваждането на Литекс от първенството и анулирането на резултатите му прекрои класирането и помогна на Славия да завърши с 1 точка пред Локо Пд. А това от своя страна лиши „черно-белите” и Илиан от участие в Европа. Най-слаб като показатели му беше сезон 2007/08. Тогава той води Берое само през пролетта и взе едва 24,44% от възможните точки и изпадна. За това пък помогна и един служебен резултат в полза на Беласица срещу Марек, което остави „комитите” в групата за сметка на заралии.

Като цяло Илиан Илиев е спечелил малко над 50% от възможните точки в елита. Балансът му дотук в тези 490 мача възлиза на 205 победи, 129 равенатва и 156 загуби, при голова разлика 608-526. Тук отстъпва на водача до днес Димитър Димитров. Херо има малко над 58% спечелени точки, а от неговите 491 мача има 254 победи, 95 ремита и 142 загуби, при голова разлика 851:537. Херо води и в трофеите след като е трикратен шампион на България с 3 клуба – Литекс през 1998-а, Левски през 2000-а и Лудогорец през 2018-а. Освен него с 3 тима шампион е ставал единствено Георги Василев. Гочето е триумфирал общо 4 пъти – с Етър през 1991-а, Левски през 1993-а и 1994-а и ЦСКА през 1997-а.

И Илиан, и Херо са от избухливите треньори и си приличат по това, че неведнъж са гонени от съдиите. Трябва да отбележим, че по-често това се е случвало на бургазлията. При Илиан най-скандалното му изгонване бе като треньор на Верея в един мач срещу Славия в Стара Загора. Той завърши 1:1, като съдиите не признаха два гола на Верея, а при изгонването си Илиан едва бе озаптен от органите на реда. Гонен е и с Берое, като на два пъти се падаше да изтърпява наказанията си в мачове срещу Сливен, в които бе заместван на пейката от Ивко Ганчев. При Херо пък немалка част от престоя му в Левски премина в наказания. През 2000 година той бе изгонен в Перник при загубата на „сините” от Миньор с 2:3. Той поиска обяснение от съдията Костадин Костадинов за дадените две дузпи за перничани и един червен картон за Левски, и бе изпъден от арбитъра. Така Левски остана без треньор за дербито с ЦСКА на „Герена” на 13 май. След победния гол на Георги Иванов-Гонзо за 1:0, наказаният Херо нахлу на терена да се радва и бе наказан наново. Всички тези мачове обаче си ги броим и на двамата треньори, както е редно.

И така днес Илиан Илиев със своя 491-и мач в елита настига Димитър Димитров, а в следващия кръг ще го изпревари и ще застане еднолично на върха в тази престижна класация.

