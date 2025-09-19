О коло 20 души фенове са причакали отбора на ЦСКА при завръщането на тима след загубата с 0:1 от Арда в Стара Загора. Наставникът Душан Керкез е дал обещание, че ще си подаде оставка, но после е размислил.

"Вчера късно вечерта пред около 20 човека привърженици на ЦСКА, на базата в Панчарево, Душан Керкез заяви, че ще си подаде оставката.

Явно през ноща е размислил, или си мисли, че може да води ЦСКА въпреки изричното нежелание и на ръководство, и на фенове", написа лидерът на Сектор Г Иван Велчев в социалните мрежи.

