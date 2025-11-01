Ц СКА е изключителен странен от началото на сезона. Думата "странен" е мека и цели да не нарани по-чувствителните фенове на "червените". Отборът стартира ужасно сезона, което доведе до скоростна смяна на треньора. Беше назначен Христо Янев, който беше приет добре от феновете, което му даде спокойствие да работи, доколкото в клуба може да има спокойствие. Откакто той пое "червените", има солидни амплитуди в представянето на ЦСКА. Веднъж отборът е слаб, а след това доста по-силен. Това се видя изключително ясно в последните три срещи на тима, които завършиха с победи - 1:0 над Добруджа в Добрич, 5:1 над Берое в София и 2:1 нас втородивизионния Севиево за Купата на България. В тях "червените" бяха страхотни срещу "зелените" от Стара Загора и слаби в останалите два мача.
