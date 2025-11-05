П ФЛ насрочи официално датата за мача за Суперкупата на България между шампиона Лудогорец и вицешампиона Левски. Двата отбора ще се срещнат на 3 февруари 2026 на стадион „Васил Левски“.

Това на практика означава, че сините и шампионите ще открият пролетния дял в българския футбол.

В края на церемонията по тегленето на жребия, президентът на ПФЛ Атанас Караиванов се извини на Илиан Илиев за това, че през месец февруари пусна декларация срещу него. В нея Караиванов поиска оставката на Илиев като национален селекционер. Тогава това не се случи, но в крайна сметка месеци по-късно Илиев освободи поста. Ръководителят на лигата обяви, че напрежението му с треньора на Черно море месеци наред му е „тежало“.