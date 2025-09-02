Душан Керкез ще трябва да се справи със ситуацията в ЦСКА, ако не иска да си тръгне.

Н яма драма, няма дискусия. Душан Керкез продължава да е треньор на ЦСКА. Позицията на треньора е силно разклатена, но уволнението му дори не е обсъждано след поредния провал – равенство със Славия 2:2 на стадиона в квартал „Овча купел“. „Червените“ продължават да са без победа в efbet Лига, което им отрежда срамното 14-то място в класирането. Това накара феновете да скандират няколко пъти „Оставка“ след мачовете на тима, но поне доскоро аплодираха Душан Керкез преди двубоите, когато името му се съобщаваше от говорителя на стадиона.

Сега обаче очевидно агитката прекрати картбланша си към треньора, след като и тарторът на Сектор Г Иван Велчев му поиска оставката след мача със Славия.

„За мен времето на Душан Керкез в ЦСКА изтече, видно е, че той не е способен да спре пропадането. ЦСКА има нужда от победи, ЦСКА има нужда от победители! ОСТАВКА!“, написа Кюстендилеца.

Истината е, че Керкез не е лош треньор, но просто на този етап не може да се справи със ситуацията в голям клуб като ЦСКА. Напрежението сякаш го пречупи още в началото и сега той прави грешка след грешка.

Босът на ЦСКА обаче е решил да даде поне още един шанс на Душан Керкез. Босненецът има ултиматум за победа в следващия сблъсък в efbet Лига – домакинство на Септември. Ако срещу столичани има нова издънка, Керкез със сигурност ще бъде освободен.

В. „Мач Телеграф“ съобщава и кой евентуално ще наследи босненеца при нова издънка. Има само едно име в списъка на ръководството на „червените“ и то е на Любослав Пенев. Последният в момента е без отбор, а ако поеме ЦСКА, ще бъде за пети път треньор на тима.

Мач Телеграф