Е нцо Мареска все още има работа за вършене. Световният клубен шампион се завърна в Шампионската лига след двугодишно отсъствие. Дебютът на „сините“ в най-високото състезание на континента обаче не беше това, на което се надяваха. Байерн Мюнхен на Хари Кейн, един от най-трудните съперници този сезон, се оказа твърде силен за лондонския отбор и ги победи с 3:1.

В своя анализ след мача за CBS Sport, бившите играчи Джейми Карагър и Мика Ричардс обсъдиха текущото състояние на Челси. Сезон 2024-25 беше изключително успешен. Освен че спечели два трофея, Енцо Мареска помогна на Челси да се класира за Шампионската лига.

„Челси са дошли да подписват с играчи или да печелят трофеи?. Te вдигнаха два трофея миналата година. Първо, Лигата на конференциите срещу Реал Бетис, а миналото лято трофея на "Мики Маус“, отсече Джейми Карагър. Според него явно вложенията във футболисти не отговарят на очакваните резултати.