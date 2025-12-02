Л евски обяви плановете си зимна подготовка. "Сините" отново ще се готвят в Турция, където ще изиграят четири контроли.

"Зимна подготовка 2026

На 4 януари представителният отбор на ПФК „Левски“ ще проведе първата си тренировка за 2026 година.

На 6 януари отборът пътува за Белек, Турция, където ще се проведе зимният подготвителен лагер, в рамките на който са предвидени четири контролни срещи.

13 януари – „Ниредхаза“ (Унгария)

17 януари – „Войводина“ (Сърбия)

21 януари – „Заглебие“ (Полша)

25 януари – „Тренчин“ (Словакия)

Часовете и локациите на контролните срещи ще бъдат обявени допълнително.

На 27 януари “сините” се прибират в София.

На 28 януари е планирана контролна среща с „Вихрен“ (Сандански). Проверката ще се състои на стадион „Георги Аспарухов“, написаха "сините".

