Л евски обяви плановете си зимна подготовка. "Сините" отново ще се готвят в Турция, където ще изиграят четири контроли.
"Зимна подготовка 2026
На 4 януари представителният отбор на ПФК „Левски“ ще проведе първата си тренировка за 2026 година.
На 6 януари отборът пътува за Белек, Турция, където ще се проведе зимният подготвителен лагер, в рамките на който са предвидени четири контролни срещи.
13 януари – „Ниредхаза“ (Унгария)
17 януари – „Войводина“ (Сърбия)
21 януари – „Заглебие“ (Полша)
25 януари – „Тренчин“ (Словакия)
Часовете и локациите на контролните срещи ще бъдат обявени допълнително.
На 27 януари “сините” се прибират в София.
На 28 януари е планирана контролна среща с „Вихрен“ (Сандански). Проверката ще се състои на стадион „Георги Аспарухов“, написаха "сините".
