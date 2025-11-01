Т ежки дни изживяват служителите в офиса на Лудогорец. "Мач Телеграф" научи, че в клуба са изпратени над сто оферти за нов треньор на тима. Разбрали, че "орлите" са освободили Руи Мота, мениджъри от всички краища на света са предложили клиентите си за наследник на португалеца. Непотърсените оферти, които буквално са залели клуба, обаче са отхвърлени, защото не отговаряли на профила за нов треньор, който търсят в Лудогорец. Както вече съобщихме ръководството на шампионите иска новият наставник на тима да е със солидна визитка, а клубът е готов да плати голяма заплата, за да изпълни желанието си. Иначе сред самопредложилите се имало специалисти от всички краища на света, а някой от тях били изключително екзотични.

