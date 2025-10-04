Л удогорец отправи специално обръщение към феновете си преди дербито с ЦСКА. "Орлите" благодариха на привържениците си за подкрепата срещу Бетис. Ето какво написаха от "Хювеварма Арена": "Благодарим ви, фенове!
Благодарим ви, че в тежките условия срещу Бетис отново бяхте зад нас. Загубихме една битка, но вашата подкрепа ни показа, че заедно можем да продължим напред и да печелим следващите.
Вашата вярност и сила от трибуните дават допълнителна енергия на отбора. С вас имаме голям шанс да постигнем още победи!"
Лудогорец благодари за здравата подзкрепа в четвъртък