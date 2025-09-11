Л идерът на Левски Марин Петков може да продължи кариерата си в Макаби Хайфа, пишат медиите в Израел. Местният гранд ще отвори място за още един чужденец в състава си, след като десния бек Пиер Корну от Франция ще получи израелско гражданство.

Головете на Марин Петков за Левски от началото на сезона

От Макаби искат да вземат нов флангови футболист, който да е чужденец и един от вариантите е Петков. От клуба вече са се свързали с негови представители, за да водят разговори относно трансфер на национала.

Освен това грандът от Хайфа иска да привлече и дефанзивния халф на Макаби Нетаня Оз Билу.

През това лято Марин Петков беше свързван с трансфери в полския Ракув и италианския Монца, но до сделка с един от двата клуба така и не се стигна.