М астит специалист ще помага на Пер-Матиас Хьогмо в Лудогорец, гръмна „Афтонбладет“. Медията първа обяви, че Хьогмо ще поеме шампионите. Сега тя твърди, че с него идва Микаел Старе, който доскоро беше начело на норвежкия Стабек, но е отказал да продължи договора си.
Освен това е отхвърлил и оферта от Далиен. Старе е бил треньор на два от грандовете на шведския футбол – АИК и ИФК Гьотеробг. И с двата печели по една Купа на Швеция. Водил е още Весби Юнайтед (Шв)), Паниониос (Гър), Далиен (Кит), Хекен (Шв), Сан Хосе Ърткуейкс (САЩ), Сарпсборг (Нор), Утай Тани (Тайл), Керала Бластърс (Инд) и Стабек (Нор).