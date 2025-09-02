Легендата на Левски Михаил Вълчев коментира пред „Мач Телеграф“ победата над ЦСКА 1948 с 2:1. Той заяви, че това е бил много важен и ключов успех за „сините“. „Трудна победа, наистина много важна. През първото полувреме Левски тотално надигра ЦСКА 1948. Футболистите действаха с настроение и се движеха много. Бързо атакуваха и това доведе до два гола в противниковата врата. Второто попадение беше много ефектно. Доволен съм от първото полувреме. Според мен можехме да започнем с типичен централен нападател, но Веласкес реши през второто полувреме да пусне Сангаре. След почивката нещата не стояха толкова добре. Дойде спад в играта на отбора. Липсваше концентрацията.

В средата на терена нещата не се получаваха добре. В защита допуснахме едно попадение, а и Светльо Вуцов извади едно чисто положение. Бавехме и времето. Очаквах да сме на нивото от първото полувреме, но не беше така“, отчете той. „Важното е, че спечелихме трите точки. Хората си тръгнаха доволни и това е най-важно. Може би имаше и умора в играчите. Пътуваха до Алкмаар, а и резултатът там беше негативен. Вероятно и това е повлияло. Трудно може за толкова малко време да се възстановят всички играчи. Дано след паузата да бъдем отново на добро ниво. Мисля, че могат да покажат високото ниво, което демонстрираха не един път“, заяви Вълчев.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ