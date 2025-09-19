Д ербито между Левски и Лудогорец ще бъде задочен спор не само между футболистите на двата отбора, а и между техните наставници – Хулио Веласкес и Руи Мота. Те имат много различен статут. Единият е изключително харесван от феновете, докато другият изглежда осъден и се очаква съвсем скоро да бъде уволнен. Това ще се случи при загуба от Левски или Малмьо – предстоящото гостуване от основната фаза на Лига Европа. Ако той не загуби тези два мача, тогава никой няма да може да му каже нищо...

Особено при „сините“, треньорският фактор е повече от силен. Испанецът дойде на „Герена“ в началото на годината, като голяма част от феновете го посрещнаха с известни резерви. Но пък бавно и последователно Мислителя от Саламанка изгради отбор, който към днешна дата е лидер в първенството и ако победи Лудогорец, ще дръпне с цели 5 точки пред 14-кратните шампиони.

Всъщност дебютът на Веласкес бе именно срещу разградчани, като ги победи с 2:1 пред препълнения стадион на Левски. Тогава в Лудогорец не обърнаха особено внимание на това поражение, защото водеха с много точки и титлата им не подлежеше на коментар. Но същевременно на „Герена“ се зароди един сериозен отбор, който камък по камък Хулио Веласкес започна да изгражда. Испанецът изигра 3 мача срещу „орлите“ и не загуби нито един. И логично сега феновете очакват той да продължи с тази положителна линия срещу разградчани. Веласкес, заедно с ръководството на Левски, изгради през това лято един солиден отбор, който с по-скромни финансови ресурси, тръгна да бори Лудогорец. Беше привлечен много важен играч като Радослав Кирилов, сериозно бяха развити Светльо Вуцов, Майкон Кристиан Макун, Гашпер Търдин... И така логично „сините“ елиминираха два отбора от евротурнирите – Апоел Беер Шева и Сабах, играха като равен с равен с Брага и бяха елиминирани в плейофите от АЗ Алкмаар. Всъщност Веласкес показва, че не случайно е водил сериозни отбори като Удинезе, Бетис и Виляреал. И с работата си на „Герена“ до момента печели изключително много симпатии, дори от съперниковите лагери.

От друга страна Руи Мота до момента сякаш не е направил нищо положително за Лудогорец. Той замени Игор Йовичевич, който спечели всичко в България, с ясната идея не само да продължи това, но и да подобри играта на „орлите“. Това изобщо не се случи. Всеки евромач беше мъка. И двата с Динамо Минск, и двата с Риека, да не говорим за Ференцварош. Дъното обаче беше загубата от Шкендия – първа за български отбор от северномакедонски в историята. Мота имаше късмет, че на реванша играчите му се активизираха и пак доста трудно, в крайна сметка елиминираха отбора на етническите албанци, за да влезе в основната фаза на Лига Европа. За 3 месеца португалецът не изгради стил, не успя да избистри титулярен състав, а отделно от това всички основни футболисти излязоха от форма. Това се вижда най-вече при Бърнард Текпетей, Антон Недялков, Диниш Алмейда и Педро Нареси. Само Ивайло Чочев държи ниво. Просто треньорът, водил скромни тимове като Дила Гора от Грузия и Ноа от Армения, не успя да се надскочи. Лудогорец му дойде голяма хапка.

На пръв поглед Хулио Веласкес излиза като фаворит срещу Руи Мота. Но пък дербитата като цяло са непредвидими, което е и техният чар. Въпросът е, че към днешна дата не можем да си представим как той ще обърне нещата на 180 градуса и ще успее да запази поста си в дългосрочен план.

БОГОМИЛ РУСЕВ

