Т ехническият директор на Лудогорец Козмин Моци изрази претенции към определени отсъждания на реферите по време на нулевото равенство срещу ЦСКА от 11 кръг на Първа Лига. Двата тима не успяха да се победят в срещата, която се игра на Националния стадион „Васил Левски“.

ЦСКА го добута до „синьо” 0:0

„Няма как да сме доволни, защото 0:0, според мен, е благодарение на съдиите, мисля, че не бяха на ниво въобще. Имаше две-три ситуации, при Жордао, ситуацията с Антон Недялков, на Текпетей, на линията на пеналта. На мнение съм, че трябва да се пусне жалба за съдийството от днес. По този начин не може да се продължава“, сподели Моци. „И те имат ситуации, и ние имахме ситуации, но ви казах, още през първото полувреме трябваше да играем с човек повече“, каза Моци.

„Не мога да ви кажа за какво беше това в тунела на полувремето, не знам за какво става въпрос. Нормално е да има умора, играеш през три дни, от септември играем през три дни, нормално е. И Левски, и ЦСКА 1948 са отгоре, така че битката ще е до края“, завършу Козмин Моци.

