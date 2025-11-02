Наумов е категоричен, че няма вина за прекратяването на мача, както се опитват да му вменят

С тражът на Ботев Пд Даниел Наумов също излезе с позиция за случилото се по време на дербито. Той обяви, че не може да разбере тези, които го оплюват, че се е запънал и отказал да продължи да пази. "Истината е, че след удара с бутилката не бях в състояние да продължа и да играя адекватно на терена, като също докторът каза, че в това състояние той също няма да рискува да ме остави да играя", твърди Наумов.

"Държа да подчертая, че никой не се е допитвал до мен дали искам мачът да бъде прекратен и още по-малко дали се страхувам да продължа при положение, че теоретично не е имало никаква пречка", категоричен е той.

От Ботев пък го подкрепиха с декларация. "Канарчетата" са твърди, че срещата не е прекратена, защото Наумов е отказал да продължи.