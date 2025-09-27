С тарши треньорът на Черно море Илиан Илиев коментира равенството 1:1 срещу Септември в десетия кръг на Първа Лига. „Оказа се това, че не можахме да вкараме втори гол. Направихме всичко възможно, особено второто полувреме. Създадохме достатъчно ситуации. На моменти нямахме късмет. Дори първото полувреме не играхме чак толкова беззъбо. Септември е отбор с добри футболисти в офанзивен план. Има такива мачове, в които не е било писано да победим“, сподели наставникът.

Септември вгорчи рекорда на Илиан Илиев

„Не ни изненада. Моменти, в които трябваше да играем малко по-бързо в средата на терена, да използваме и да преодоляваме тяхната преса. Когато това се получаваше, оставаха празни пространства“, добави той. „Сега беше идеалният вариант да се затвърдим в челните позиции. Значи липса на постоянство. Имаме доста нови хора, някои от тях трудно се адаптират или не влизат в нашия стил. Играят си футбола, който са играли в предишните си отбори. Във всеки един мач трябва да се подобряваме“, завърши Илиан Илиев.

