Д обруджа се разделя със словенския полузащитник Алмин Куртович по взаимно съгласие и той ще се превърне във вторият изходящ трансфер на „жълто-зелените" след нападателя Милчо Ангелов. При пристигането на Куртович беше посрещнато с големи очаквания, тъй като идваше от словенския Мура и там беше изиграл три пълни полусезона. Но в Добрич така и и не доказа качествата си и записа едва три срещи в първенството, което е крайно недостатъчно и треньорският щаб е взел решение да се раздели с него.

Преди него пък споразумение с клуба за раздяла е постигнал и нападателят Милчо Ангелов, чието напускане е изненадващо на фона на статистиката му. Той има 15 мача, 2 гола и 2 асистенции, но по-голямата част от мачовете му са като влизащ от пейката. Футболистите от Добрич получиха два дни почивка след вчерашното 0:0, което отбеляза и първата им точка като гост през сезона. Специални похвали след мача пък заслужиха халфът Диого Мадалено и централният нападател Аарон Апиа, които по всяка вероятност ще получат титулярни места и в неделя (14-и декември) в срещата за националната купа.

Следващата тренировка на отбора е в четвъртък, като старши треньорът Атанас Атанасов-Орела ще избира състава за последния мач за сезона – срещата с Ботев Враца за Sesame Купа на България. Предвид целите на отбора, по всяка вероятност Атанасов ще използва срещата, за да види в игра хора с по-малко минути до момента. Това обаче в никакъв начин не означава, че мачът ще бъде подценяван.

