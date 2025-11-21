И велин Попов ще сложи край на състезателната си кариера във футбола през идващото лято. Той обяви оттеглянето си от футбола пред руския РБ Спорт и призна, че вижда бъдещето си като спортен директор. 38-годишният бивш национал в момента носи фланелката на Арда, а в Русия е играл за пет клуба – Спартак Москва, Кубан, Ростов, Рубин и Сочи.

„Това лято приключвам със сигурност. Карам треньорски курсове, но бих искал да се пробвам като спортен директор в бъдеще. Разбира се, бих се заинтересувал да работя в Спартак. Готов съм да обмисля възможността. Познавам средата, запознат съм с морала на феновете и би било чудесно за мен, ако ми бъде направено такова предложение“, заяви Попов.

