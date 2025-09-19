Б ългарският футболен cъюз съобщи, че от днес (19 септември) в свободна продажба са пуснати билетите за световната квалификация между България и Турция. Мачът ще се играе на 11 октомври от 21:45 часа на Националния стадион "Васил Левски". Билети могат да бъдат закупени от мрежата на Eventim. Те са на стойност от 40 до 150 лева.

"Всеки привърженик ще има право да се сдобие с до осем пропуска за срещата, а закупените онлайн талони ще бъдат изпратени непосредствено след закупуването им на предварително посочен имейл. Напомняме, че при влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител.

Важно уточнение е, че фенове с артикули на гостуващия отбор ще бъдат пренасочени към сектора, предназначен за привърженици на гостите. Ден преди мача (10 октомври) и в деня на срещата (11 октомври) запалянковците ще може да закупят пропуски за срещата и от билетните каси на стадион “Васил Левски”, които са разположени на ъгъла на ул. “Граф Игнатиев” и бул. “Евлоги и Христо Георгиеви”, както и пред централния вход на ул. “Гурко”. И в двата дни касите ще отворят в 10:00 часа, като на 10 октомври ще работят до 19:00 часа, а в деня на двубоя – до края на първото полувреме", се казва в съобщението на БФC.

България започна световните квалификации с две загуби - с 0:3 от Испания на "Васил Левски" и със същия резултат Грузия в Тбилиси. Турция спечели с 3:2 гостуването си на грузинците, но след това претърпя поражение с 0:6 от Испания в град Коня.

