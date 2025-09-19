Ж п линии в България вече ще могат да се строят и стопанисват на концесия.

Това произтича от промени в Закона за жп транспорта, гласувани окончателно вчера от мнозинството в Народното събрание. Те откриват пътя пред това частни компании да строят или експлоатират жп линии у нас на концесия, докато инфраструктурата остава държавна собственост.

Промени

С промените отпада досегашният монопол на държавно предприятие „Национална компания ЖП Инфраструктура“ върху редица ключови дейности. Сред тях са осигуряване на използването на железопътна инфраструктура от жп превозвачите, извършване на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на гари и линии, определяне и събиране на инфраструктурните такси от жп превозвачите. Тези дейности вече ще могат да се извършват и от частни фирми по Закона за концесиите. Същевременно управителят на железопътната инфраструктура ще продължи да изпълнява надзорните си правомощия и да носи крайната и пълна отговорност за упражняването на функциите си, гласят поправките.

Притеснения

По време на дебатите Никола Димитров от „Възраждане“ изрази притесненията на парламентарната група, че концесионерите ще започнат да изземват функциите на НКЖИ. Колегата му Ивайло Чорбов изтъкна, че от гледна точка на сигурността на държавата жп инфраструктурата играе ключова роля. Предаването на такъв вид инфраструктура на частни лица е абсолютно безумие, коментира той и видя „разграбване на държавата“ в концесионирането на гари и жп линии. Христо Расташки от МЕЧ заяви, че така се открива пътят линиите с много влакове да се отдадат на частници, а за държавата да останат губещите трасета. Против се обявиха и от „Величие“. Красимира Катинчарова обвини управляващите, че разпродават железниците на парче, защото в хазната няма пари.

Деян Дянков