MI6 вече не дебне само по тъмни улички с димящи фенери – британската шпионска агенция официално навлезе в Тъмната мрежа, за да си набира нови Джеймс Бондове! Според Асошиейтед прес легендарните шпиони стартират суперсекретен портал за сигурни съобщения, кръстен „Silent Courier“ („Тих куриер“), който ще позволи на хора от целия свят – включително Русия – да подадат ценна информация и да кандидатстват за най-елитната тайна служба.

„Тъй като светът става все по-опасен, ние трябва да сме винаги на крачка пред враговете си“, предупреди британският външен министър Ивет Купър, докато представяше инициативата.

Порталът ще бъде достъпен от 19 септември, а видео инструкции ще се появят в официалния YouTube канал на MI6. Препоръката? Използвайте надежден VPN и не влизайте от устройство, свързано с вашето име – типично шпионско изискване!

Анализатори отбелязват, че този ход е поредният вълнуващ етап от дигиталната надпревара – ЦРУ вече пробва подобен трик миналата година, за да привлече руски информатори. Сега британците отговарят със стил: един клик и може да сте следващият Бонд… само че без разклатен мартини на старта.