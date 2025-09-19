Р ъководството на ЦСКА е похарчило огромна сума за заплати, които по никакъв начин не изглеждат обосновани на базата на спортно-техническото представяне на отбора през 2024 година. През миналата година тимът изигра 34 мача за първенство, в което записа 15 победи, 6 равенства и 13 загуби, заработвайки 51 точки, а в същото време собствениците са похарчили шокиращите 21 326 000 лева за заплати, като тук влизат не само играчи, треньори, но и служителите на всички нива. Съвсем символично и условно това означава, че всяка точка е струвала на собствениците 418 156 лева.

Увеличението е с близо 5 млн. лв. спрямо година по-рано, сочи публикуваният ГФО на клуба. Приходите на “червените” са малко над 24 млн. лв., а разходите - над 41 млн. лева. Обявената загуба е в размер на 17 385 000 лева. Тя се дължи най-вече на неучастието на ЦСКА в Европа.

В началото на 2024 година клубът се ръководеше от Гриша и Данаил Ганчеви, но в по-голямата част от годината във власт влязоха новите собственици. В началото на септември в клуба дойде и най-скъпоплатеният играч в историята на „червените“ Лиъм Купър, чиято годишна заплата бе умопомрачителна – 800 000 евро.

В ЦСКА бяха на загуба и през 2023 г, но тя бе значително по-малка. Приходите тогава бяха 28 362 000 лева, а разходите - 29 869 000 лева, което е загуба с 1 507 000 лева. Трябва да се отчете обаче че тогава не бе започнал ремонтът на „Армията“.

Иначе разбивката на приходите показва, че от реклама при „червените“ са влезли 2 223 000 лева, от карти и билети - 739 000 лева, стоки с логото на клуба - 2 246 000 лева, от дарения - 8 428 000 лева и много интересно перо са отписаните задължения - 6 926 000 лева.

Графата със задълженията включва такива към свързани лица - 23 703 000 лева, за 2023 г. - 7 695 000 лева. Разходи за възнаграждения на Съвета на директорите (тричленен) възлизат на 296 000 лева.

През 2025 г. ЦСКА трябна да плати 2 820 000 лева по вноски за трансфери на футболисти. Клубът има да получава около 680 000 лева.

