След като загуби достойно от дублиралата световната си титла от миналата година японка Ами Иши, Юлияна Янева получи поздравления от председателя на Юридическата и етична комисия на Международната федерация по борба Белчо Горанов.

Ю лияна Янева спечели сребърен медал в категория до 68 кг на световното първенство по борба за жени, след като отстъпи с 2:4 на японката Ами Иши на финала в Загреб.

Това е първо отличие за родните национали на турнира в хърватската столица.

Янева повали съперничката си за две точки в първата част, ала след завършване на движението бе избутана извън тепиха и загуби една. Съдиите дадоха още две за японката в края на частта, но протест на треньора Серафим Бързаков бе уважен, тъй като Иши направи движението след часовника.

Азиатката, която е шампионка на планетата от Тирана 2024, все пак взе две точки в началото на втората част и въпреки че на два пъти бе близо, Янева не успя да стигне до равенство и предимство по критерий. Загубено оспорване след края оформи крайното 4:2 в полза на Иши.

Това е първи медал от световни първенства за 27-годишната българска националка, която стана европейска шампионка в същата зала през 2023. Преди това тя имаше сребро от Варшава 2021 и два бронзови медала, но на 72 кг.

Малко по-рано днес в Загреб Биляна Дудова загуби битката със състезаващата се с неутрален статут Амина Танделова за 3-5 място в категория до 62 кг.

Утре (петък, 19 септември) в Хърватия ще стартира Дейвид Димитров на 72 кг класически стил, като негов съперник е сребърният медалист на 67 кг от последните две олимпиади Парвиз Насибов (Украйна).