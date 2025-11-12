П резидентите на България и Турция - Румен Радев и Реджеп Тайип Ердоган, се очаква да бъдат на трибуните за световната квалификация от група Е между двете страни, съобщава bursasaati.

Срещата е на 15-и ноември от 19:00 часа на стадион "Матлъ" в Бурса. Очаква се преди двубоя държавните глави да проведат среща, след което ще гледат мача заедно.

Мерките за сигурност ще бъдат засилени както около стадиона, така и в целия град.

"Полумесеците" са изиграли 9 двубоя в Бурса, 6 официални и 3 контроли, като имат 3 успеха, 2 равенства и 4 поражения.

Турция спечели гостуването си в България с 6:1 и се нуждае от точка, за да си осигури поне второто място в групата.