Р аздялата между Лудогорец и Руи Мота изглежда е факт, научи "Мач Телеграф". Очаква се новината да бъде потвърдена съвсем скоро, а "орлите" да бъдат водени от нов треньор още в четвъртък. Тогава тимът стартира защитата на Купата на България с гостува на Черноморец Бургас в Несебър.

Рраздялата с Руи Мота беше ясна, след загубата с 4:5 от ЦСКА 1948, след като минути преди края шампионите губеха с 1:5. Лудогорец вероятно временно ще бъде воден от Тодор Живондов, който преди дни вече победи Черноморец, но с дублиращия отбор във Втора лига.

Все още ръководството обмисля следващия ход за треньор. Очаква се решението да се вземе след мача с Черноморец.

