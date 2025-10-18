Т реньорът на Лудогорец Руи Мота сподели, че няма никакви позитиви, които може да посочи след равенството 1:1 срещу Спартак Варна. Срещата от 12 кръг на Първа Лига се игра в Разград.

„Не мога да бъда щастлив, през първите 45 минути, просто ги дадохме на съперника, беше важно да отбележим преди почивката. Не направихме достатъчно, през второто полувреме променихме системата на игра и имахме възможности да спечелим, но ги пропиляхме, вината е наша, когато създаваш положения, трябва да ги реализираш. Няма позитиви за нас днес. Те знаят колко трудно е да се справиш след пауза за националните отбори, трябва да анализираме това, което се случи днес. Няма как да сме доволни, днес загубихме две точки и това е наша вина“, сподели Мота пред DIEMA SPORT.

„Говорихме с играчите за това, знаем, че ни престои много важен мач, но ние трябва да продължим да работим“, завърши наставникът на шампионите.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX