Н ационалният селекционер на България Александър Димитров говори пред медиите на летище „Васил Левски“, след като тимът се прибра от Испания. Той бе попитан за позицията на треньора на вратарите в Левски Божидар Митрев относно ситуация със Светослав Вуцов и напрежение, което се е създало в националния отбор. Според Митрев човек от щаба на националите е бил бесен на Вуцов заради закъснение, а отделно от това му бил казал, че ще го "съсипе психически".

„Ние напрежение с нито един играч от националния отбор нямаме, не сме имали и не бихме го допуснали. Прочетох нещата. Единственото, което отговаря на истината е, че Светльо Вуцов закъсня и на тази база е приложен вътрешният правилник. Това е единственото вярно. Заплахите не са нито мои, нито на щаба, а е метод на работа“, каза Димитров.

„Щеше ли да започне титуляр в мача срещу актуалния европейски шампион. Ако имаше такова нещо, щеше ли да се представи на толкова добро ниво. Мнението ми е, че Вуцов игра добре. Това са... Сега говорих и с него, попитах го дали някой си е позволил такова нещо. Той категорично отрече. Няма напрежение с нито един играч“, допълни Димитров.

"Нашият подход, не знам доколко се вижда, е малко по-различен. Започват удари под кръста, защото на някой не му харесва. Надяваме се, че резултатите ще започнат да ни пазят.

Искам отборът да има по-голямо футболно самочувствие и увереност, да владеем по-добре топката в противниковата полонвина. Не само да създаваме положения на контраатаки, но и да ги отбелязваме.

Противникът е Испания и видяхме, че сме много, мвного далеч като класа от топ отборите в Европа. Трябва да се направи инфраструктура и да се създават млади играчи. А те да се интегрират в мъжкия футбол. Поздравявам младежите за мача с Чехия.

В оставащите два мача ще изчистим играта и състава, за да изядем още бой, за да можем да се изпарвим по-силни и да можем да печелим.

За мен много труден дебют. Не смятам, че сме заблудили обществато и сме дали грешни сигнали. Групата е много тежка. През следващите две седмици ще изгледаме всичко и ако има нещо по-добро, ще го вземем. Младежите няма да пипаме. Не искам да се случва това, което на мен ми правиха.

Има странно усещане. Знаех с какво се захващам. Знам какво ми предстои и не могат да ме съборят психически никакви резултати. Знам каква е целта и как да я постигна", заяви уверено Александър Димитров.