Б ившият треньор на ЦСКА Александър Станков коментира пред „Мач Телеграф“ победата на „червените“ над Добруджа с 1:0. Той е на мнение, че по-важни са трите точки, отколкото показаното на терена от „армейците“.

ЦСКА изкласи в житницата

„Изключително важна беше тази победа за ЦСКА. Силно се надявам след нея вече да сме счупили каръка и да започнем да трупаме победи. Вярвам, че това може да се случи. Беше много ключово и важно да се победи в Добрич. Не беше лек двубой. Особено през второто полувреме, но играта не искам да я коментирам. При всички случаи и във футболистите, и сред треньорите е имало напрежение преди срещата, а вероятно и по време на нея, но важен е успехът. Той е в полза на ЦСКА. Всички отбори рано или късно имат срив и спад в играта. Дори при най-големите. Но рано или късно нещата се подреждат“, заяви Станков след мача, от който "червените" не могат да се гордеят.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX