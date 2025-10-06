Р ъководството на ЦСКА благодари на феновете си за подкрепата в домакинството срещу Лудогорец (0:0) от 11-ия кръг на Първа лига. Футболистите ръководени от Христо Янев имаха добри възможности да стигнат до успех, въпреки че завършиха в намален състав. Червен картон получи Бруно Жордао. Привържениците на ЦСКА направиха впечатляваща хореография.
Следващата среща от кампанията за „армейците“ е визита на Добруджа на 19 октомври. „Благодарим ви за подкрепата, армейци! Няма да се предадем“, написаха от ръководството на ЦСКА на официалната страница във „Фейсбук“.
