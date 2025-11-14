България излиза тази събота в пореден квалификационен мач за световно първенство, в който страхът е много по-голям от надеждата. Гостуваме на селекцията на Турция, отнесла ни преди месец в София с 6:1. Няма особена драма около мача, който е с предизвестен край. Най-интересното всъщност в този сблъсък е мястото, на което ще се проведе. Това е стадион „Йюзюнджю Йъл Ататюрк“, известен още като "Тимсах Арена" или на български "Арената на крокодила". Той е уникален със своята форма, която наподобява именно влечугото, изяло хиляди хора през годините. Въпросът е дали "лъвовете" ще оцелеят на "Крокодила"? Не говорим за победа или равенство, а само за оцеляване...

А сега малко повече за стадиона, който събра погледите с дръзката си архитектура през 2015 година, когато беше открит. На него играе домакинските си мачове отборът на Бурсаспор, чиито прякор е "крокодилите".

Цялата разработка и още за националите четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

