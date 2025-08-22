Т реньорите на Локо Сф и на Спартак Вн дадоха своите коментари за мача между двата отбора, който завърши 0:0.

"Повечето ситуации Спартак покриваше центъра на терена, Галчев оставаше свободен и търсихме повече пространства. В първите 20-25 минути се получаваха повечето нещо, но не направихме достатъчното да спечелим. Опитахме да стреляме отдалеч. Бяхме бледа сянка на себе си. Знаехме, че играем срещу борбен Спартак, който направи равенство с ЦСКА в София и загуби само с гол разлика от Левски. За нас резултатът не е добър", коментира треньорът на Локомотив София Станислав Генчев.

"Системата не е от толкова голямо значение, винаги халфовете са моторът на отбора. Защитниците са важна част, ние предпочитаме да играем с трима. Предстои ни много работа, ние сме заедно само от три месеца. Някои футболисти дойдоха и по-късно", добави специалистът.

"Всеки мач излизаме за победа. Предстои ни гостуване на Септември, което всъщност ще бъде на нашия стадион. В този мач ще искаме да се реваншираме", завърши Генчев.

Треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски не ски задоволството си след мача от представянето на тима си в София при равенството с Локомотив.

"Доволен съм от резултата, доволен съм от това, че футболистите ми показват, че имат качества. Ние имаме пет основни играчи от миналата година, всички други са млади или са били резерви. Бях сигурен, че ще играем добре днес, защото всички дават 100 процента на тренировка. Не искахме да се браним с десет човека. Локомотив е приятна изненада, отбор без загуба. Може да нямат звезди, но са силни като колектив. Искахме да направим бързи контраатаки, успяхме. Трябва да работим, имаме още много мачове пред нас. Точка по точка, капка по капка напредваме", каза специалистът от Република Северна Македония.

"Шанде се развива много добре. Може да не използва всичките си шансове, но много се старае. Дани Халачев се старае, но повечето пада върху Шанде. Доволен съм. Миналата година никой не говореше за Шанде, сега е един от най-впечатляващите нападатели в България", каза още Хаджиевски