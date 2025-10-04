Л егендарният вратар на Левски Стефан Стайков, който вчера празнува 75-тия си рожден ден, не скри пред „Мач Телеграф“, че очаква "сините" да бият с разлика Берое. Той коментира и представянето на Светослав Вуцов и е категоричен, че „сините“ имат много качествен страж. „Вярвам, че ще успеем да победим. Трябва Левски да вземе този успех. Според мен Веласкес трябва да се спре на един състав, а не да ги върти постоянно. Така ще могат да се обиграят и да направят един синхрон. С постоянни смени няма да е толкова лесно. Много ми се иска да победим Берое. И то трябва да ги бием с резултат! Няколко гола разлика в полза на Левски. Така ще са спокойни и играчите и феновете. Създаваме доста положения, но не ги реализираме. Доволен съм от победата над Ботев Пд. Винаги е сладко, когато печелиш срещу тях. Да, победата е само с 1:0, но този мач беше ясно, че ще е труден. Трябва да има и такива двубой, но е хубаво, че го взехме, защото отборите трябва отново да се плашат от Левски. Да знаят, че като влизат в София, на табелата падат с 3:0! Както беше едно време“, започна той.

„Много съм доволен от работата на Светльо Вуцов. Левски има силен вратар. Освен това привлякоха и Мартин Луков. Той също е добър. Да, все още не е записал нито един мач, но през годините е показал, че има качества. Предполагам, че ако играем контрола по време на паузата за националите, ще му се даде шанс и на Луков. Вуцов отива в националния и ще е добре и Мартин да поиграе малко“, завърши Стайков.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

