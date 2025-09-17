Стойчо Стоев няма нужда от представяне. Легенда на Локо Сф като футболист и един от най-успешните български треньори, идеален събеседник преди дербито между Левски и Лудогорец, тъй като е водил и двата отбора. Към днешна дата специалистът е собственик на новосформирана школа, която се намира до стадион „Локомотив“ и логично се казва академия „Стойчо Стоев“. Легендата на Локо Сф бе гост в студиото на подкаста на „Мач Телеграф“ - „МачКаст“.

-Г-н Стоев какво очаквате от дербито между Левски и Лудогорец. Възможно ли е тази година „сините“ да свалят „орлите“ от върха?

-Такива мачове са непредвидими, защото понякога и моментната форма не е решаваща. Левски върви много добре като отбор. Лудогорец е на обратния полюс - изключително колеблив. И тук не говоря за последните 2-3 мача, а за цялата есен до момента. Не могат да намерят себе си, като лице, като отбор. По скоро разчитат на дадени футболисти. Докато в Левски си личи отборната игра, публиката е зад тях, въодушевени са. Играчите така дават всичко от себе си. Но в тези дербита всичко е възможно. За титла е твърде рано да се говори. Тепърва ще се решава първенството. Лудогорец обикновено решава всичко през пролетта. Тогава натискат педала на газта.

-До предишния кръг Левски и Лудогорец вървяха огледално, но шампионите сбъркаха на „Лаута“, докато „сините“ победиха в „Надежда“ и се качиха на върха. Как ще се отрази това?

-Лудогорец трудно играе на „Лаута“. Когато съм бил треньор на отбора винаги ми е било трудно. Макар и да играха с човек повече цяло второ полувреме, пак не успяха да победят. Според мен, ако Димитър Илиев не се беше контузил, Локо Пд нямаше да изпусне победата. Той е доста креативен футболист. В „Надежда“ винаги се гостува трудно. Не си спомням от кога Локомотив не е правил качествена селекция. Но за да направиш такава, трябва да имаш финансови възможности. Взеха се не нелоши играчи, които промениха облика на отбора. Ще имат сериозни цели в първенството, а не както до момента. При Левски има нещо важно. На повечето отбори, след отпадане от Европа, им пада формата и в първенството. Сякаш попадат в нищото. При Левски не се получи този срив, докато например при Арда се видя. Надявам се да продължат на същото ниво, защото така ще е интересно за всички. За феновете на отбора пък да не говорим, те си я жадуват тази титла. Но няма да е лесно.

-Има едно усещане, че футболистите на Лудогорец се мотивират, когато играят пред пълен стадион. Така ще бъде и в петък на „Герена“?

-Когато бях треньор на Лудогорец, всяко едно гостуване на Левски и ЦСКА се играеше пред пълни стадиони. Добрият футболист за това е добър, защото може да изключи страничните фактори. По-скоро този пълен стадион може да помогне на играчите на Левски. Но на футболистите на Лудогорец не им пречи. Към момента играта на шампионите не спори и този очаквано пълен стадион може да им даде мотивация все пак да покажат, че те са действащият шампион. Все пак след това предстои първия мач от Европа – гостуване на Малмьо. Когато имаш сериозен успех срещу сериозен отбор, какъвто неминуемо е Левски, по-лесно влизаш в европейския двубой. При негативен резултат ще влезеш с голямо напрежение в европейския си мач.

-Каква е причината формата на Левски да не спадне след отпадането от Европа. Треньорът Хулио Веласкес ли държи играчите здраво стъпили на земята?

-Треньорът, ако е реалист, а според мен е такъв, им е казал на играчите, че тепърва им предстоят по-сериозни двубои. Ако искат да постигнат тази цел, която са си поставили... След тези сериозни мачове в Европа, са по-спокойни, без излишно самочувствие. Доста колективно играят. Там цари една добра симбиоза между ръководство, треньор и футболисти.

-Вас феновете на Левски ви изпратиха с аплодисменти. Те ли са основната причина клубът да бъде спасен и днес да бъде на това ниво?

-Те са един от факторите за това. Феновете доста помогнаха финансово. Разбира се, не бива да забравяме и направеното от ръководството на клуба. Ако Левски нямаше тази фенска маса, предполагам, че можеше да стигне до фалит. Феновете винаги са били сериозен фактор, и то положителен фактор. Най-вече в трудни моменти, защото когато вървиш добре, всичко е окей.

-Голям брой от треньорите в България не са българи. Включително и тези на Левски и Лудогорец – Хулио Веласкес и Руи Мота. Защо някои от най-успешните ни наставници са безработни?

-Българите обичаме чуждото. Българин бил ли е треньор на Цървена звезда, или на Партизан? А ние сме ги били. Аз два пъти съм отстранявал Партизан, Георги Дерменджиев пък елиминира Звезда. В същото време в нашето първенство са минали около 60 сръбски треньори. От тях само десетина са ставали... Има добри български треньори, но трябва да им се даде шанс. Да останат да работят поне 2 години. Както виждаме, на сърбите им се дава повече шанс.

-Кой е най-запомнящият се момент за вас като треньор на Лудогорец?

-С Лацио, реванша в София – 3:3. От 0:2 за тях, направихме 2:2, след това пак поведоха, а ние изравнихме в последната минута и се класирахме напред. Тази година и следващата бяха най-силните за Лудогорец. Имаше огромен отборен дух, всички работеха здраво. Лидерите бяха в отлична форма – Владо Стоянов, Козмин Моци, Светльо Дяков, Марселиньо... Това ни помагаше много. Всички бяхме гладни за успехи. Искахме да постигнем нещо в Европа и бяхме уверени, че ще го направим. В групата си в Лига Европа бяхме първи, като по два пъти победихме сериозни отбори като ПСВ Айндховен и Динамо Загреб. Очаквахме, че ще ни е най-лесно срещу Черноморец Одеса, а те се оказаха най-трудния ни съперник.

-Как казахте на вашите защитници да спрат легенда като Мирослав Клозе?

-Знаем кой е Клозе, знаем каква е силата му. Но персонално не сме акцентирали. Върху абсолютно всички футболисти на Лацио тогава се бяхме съсредоточили.

-Какво е чувството да се победи на „Олимпико“?

-Приятно! Но нямаше голяма еуфория, защото ни предстоеше втори мач. Според мен Лацио малко ни подцениха. Викат си някакъв български отбор, ще минем на парад. Във втория двубой подходиха сериозно, но закъсняха (смее се).

-Когато водехте Левски клубът имаше финансови проблеми. Как се работеше в такава среда?

-Наистина имаше проблеми. Аз като отидох Тодор Батков се махна от Левски. Изпитваха се известни финансови трудности. В един момент поради невъзможност да се вземат сериозни футболисти, голяма част от юношите тренираха с нас. Някои от тях се утвърдиха – Божидар Краев, братята Цоневи, Мики Орачев. Това, че имаме финансови проблеми обаче не се споделяше в публичното пространство. Имах хубави моменти в Левски, но и един неприятен, както знаете. Изпитах удоволствие да работя на „Герена“?

-Кои играчи са настоящият гръбнак на Левски?

-Бразилските футболисти дават нещо по-различно на Левски. Те имат техника, импровизация. Заради подобни неща много хора ходят на стадиона. Вижте, на „Герена“ всички се стараят и заради това им се получава.

-За финал – бихте ли дал прогноза за предстоящото дерби?

-Мисля, че хикс, макар и да не съм силен в прогнозите.

ЕКАТЕРИНА ТОМОВА

БОГОМИЛ РУСЕВ

