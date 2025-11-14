С трахотна новина! Българският централен защитник Валери Владимиров (2008 г.), представляван от PMRS Management, започна като титуляр и дебютира за първия отбор на Милан в контролата между „росонерите“ и Виртус Ентела! Владимиров играе с №34 на гърба си.

17-годишният Владимиров е част от втория отбор Милан Футуро, подвизаващ се в Серия D. През този сезон централният защитник Владимиров има 8 мача за по-младата селекция на „росонерите“.

Старши треньорът на Милан – Макс Алегри, разчита на доста млади футболисти, както и на наскоро възстановилите се от травми Ардон Яшари и Кристиан Пулишич. Американецът Пулишич е капитан в проверката срещу Виртус Ентела.