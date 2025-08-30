Т реньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди домакинството на ЦСКА 1948. Срещата е в неделя от 19:15 часа на стадион "Георги Аспарухов". Наставникът на "сините" заяви, че не е дошъл на разходка в София, а да печели мачове.

"Имаме нормален подход. Когато разсъждаваме относно нашето представяне в Европа, считам, че се представихме много добре. Бяхме изключително близо да влезем до групова фаза без това да е било правено близо 15 години.

Срещнахме Беер Шева, АЗ, Брага - сгъстен и труден календар. Считам, че играчите се представиха добре. Горд съм с футболистите и с нашата публика, която ни следваше навсякъде. Смятам, че тези осем мача могат да са част от процес на надграждане.

Сега сме концентрирани върху това, което предстои пред нас като първенство, Купа и Суперкупа. Тези 8 мача могат да ни дадат увереност за това, което предстои. Целта е да направим добър сезон и мисля, че сме на прав път. Вчера споделих същото и на играчите преди тренировката. Сега сме фокусирани върху утрешния мач", започна Веласкес.

"Намираме се в процес на възстановяване. Вчера се прибрахме и дойдохме тук да тренираме. Днес ни остава тренировката този следобед. Сега е моментът, в който играчите се чувстват най-тежко. Утре ще имаме активация сутринта. Карлос Охене 100% няма да вземе участие. Останалите играчи - при някои се наблюдава умора, но не и сериозна контузия", каза испанският треньор.

"ЦСКА 1948 се представи доста добре по време на трансферния период. Успяха да се подсилят добре. Това е отбор, който се представя много добре от началото на сезона. Те са с ясна идея за играта, как бързо да стигнат до противниковата врата, играят практично. Имат добри и бързи играчи по крилата и раздвижен нападател, който дава много опции. С ясното съзнание сме, че са отбор, който идва мотивиран за мача и с идеята да ни затрудни максимално. Аз съм с пълна увереност и вярвам в моите играчи. Знам, че утре ще направим добър мач от първата минута".

"Днес ще дойде при нас Акрам Бурас - халф. Никога не казвай никога на трансферния пазар. Клубът се опитва да осигури най-доброто за попълване на състава. Аз не съм дошъл тук на разходка в София, а да печеля мачове. Оттук насетне колкото по-добри футболисти притежаваме, толкова по-добре. И друг път съм казвал, че съм доволен с това, с което разполагам. Аз съм в прекрасни и постоянни отношения с ръководството на клуба. Клубът, в рамките на възможностите си, винаги работи върху това да намира най-добрите опции. Процесът винаги е отворен и в двете посоки".

"Единствената ми цел е мачът утре. Искам да го изиграем добре и най-важно - да се опитаме да го спечелим. Аз не губя време, за да правя дългосрочни планове. Оставам в настоящето. Вярвам в последователността на процесите. Това, което ще се случи, е следствие на множество фактори", завърши Веласкес