Ф ренският селекционер на грузинския национален отбор по футбол Вили Саньол смята, че и двата отбора – и България, и Грузия ще искат да компенсират утре лошите резултати от квалификациите за Мондиал 2026. Грузия има еддна победа от пет мача, а България дори е без актив, като двата тима се нареждат така 3-и и 4-и в група "Е" на квалификациите за първенството на планетата в САЩ, Мексико и Канада.

Мачът на стадион „Васил Левски“ е утре (вторник, 18-и ноември) от 21:45 часа. Грузинците отстъпиха с 0:4 на Испания в събота, а по същото време България падна с 0:2 при визитата си на Турция.

„Очакваме коренно различен мач от този мач в Тбилиси, тъй като е последен от квалификацията. И двата отбора нямат шанс за класиране. Искаме да завършим в добър стил. И двата отбора искат да победят, на в същото време няма да искат да загубят на никаква цена, смята Саньол.

Дългосрочните цели трябва да се гледат много по-мащабно, откакто поех отбора. Класирахме сме на Европейското първенство през 2024-а година, което беше поставено като цел и беше постигнато. След европейското първенство ситуацията е различна. Винаги всеки път да направиш нещо още веднъж е много по-трудно, отколкото си го направил първия път. И сега мисля, че футболистите, и хората от моя щаб, разбират какво отново се иска от нас за да се класираме още един път

Грузинците имат едва три точки, които спечелиха в началото на септември именно при домакинството на България. И при това положение в класирането дали не е дошъл ред за някои експерименти в състава.

Имаше някои застаряващи футболисти, които се оттеглиха. Трябва да променим и подобрим играта във фаза защита. Това е официална среща и няма да има никакви експерименти. Искам да бъдем смели. Мачът с Испания показа, че сме много по-добре с топката, разликата с последните 6-7 месеца, обясни Саньол.

Имаме качествата да постигнем победа и да влезем с добър резултат с мачовете през март и юни. Те ще бъдат приятелски, но ще ги работя като официални мачове. Освен това ще бъде и важно за нас за последващия коефицент за следващите ни квалификации“.

„Всички мачове са важни, а когато нови играчи дойдат, винаги е интересно да ги видиш. Вратите са широко отворени за нови футболисти, като например Бериашвили. Той дойде вчера сутринта и е нов в групата. Но всичко ще се изгради стъпка по стъпка. Но дали си нов или стар футболист, трябва да дадеш максимума от себе си. Задачата ни е да нарпавим тима по-силен, така че няма да третираме срещата като поле за експерименти“.

Отсъствито на Георги Чакветадзе се превърна едва ли не в основна тема в Грузия, след като отсъствието му поради травма лиши тима от креативност в средната линия. Много хора дори твърдят, че това принуждава крилата и нападателя да се връщат, да хабят още енергия и това да пречи на играта.

„Не мога да контролирам контузиите, те са част от футбола. Но начинът, по който пробива линиите на противника, го прави много ценен. Знам, че скоро ще започне с клубния си тим. Когато е във форма, е много ценен, а когато го няма ни липсва много“.

Бившият френски национал беше попитан и дали има допълнителна мотивация в отбора, предвид политическата ситуация в страната и очакванията на хората да получат малко положителни емоции.

„Не само в Грузия, по целият свят футболът влияе така. Когато резултатите не са добри, това не дава шанс на хората да забравят своите ежедневни проблеми, които са доста сериозни. Но това, което е в нашите ръце, е да постигнем добри резултати. Понякога се получава, понякога не. Но винаги излизаме с мисълта за победа и да ги зарадваме“, каза още Саньол.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX