А лександър Димитров обяви списъка с играчи, които не играят в България. Той удържае на думата си и върна Петко Христов сред избраниците. Филип Кръстев и Здравко Димитров отново са национали, а от списъка отсъства Алекс Колев. Вижте хората на Димитров.

На 11 октомври лъвовете посрещат Турция на стадион “Васил Левски” в София от 21:45 ч. На 14 октомври България гостува на Испания на стадион “Хосе Сория” във Валядолид от 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско)

Имената на повиканите футболисти, играещи у нас, ще бъдат оповестени на по-късен етап.

