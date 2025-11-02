К ултов кръг отчетоха във Втора лига. Вратар блесна с гол от своето наказателно поле. Никола Виденов от Етър блесна при равенството 3:3 с Черноморец. В 26-ата минута Виденов изрита топката от своята врата, тя прелетя над целия терен (въпреки липсата на вятър) и през ръцете на колегата му Димитър Тодоров влезе в мрежата – 1:0.
Ангел Червенков пък хвърли оставка като треньор на Миньор, след като "чуковете" направиха 0:0 със Спартак Пл у дома. Сериозно напрежение имаше на стадион "Бончук", където Пирин налетяха на Мирослав Митев след загубата на своите с 1:3 от Марек.
Резултатите от днес
Марек - Пирин 3:1
Спортист - Беласица 0:1
Севлиево - Дунав 0:2
Миньор - Спартак Пл 0:0
Етър - Черноморец 3:3